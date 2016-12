Colin Farrell: "Mio figlio mi ha salvato la vita"

foto Ap/Lapresse Correlati SEX SYMBOL DEL CINEMA 13:25 - Colin Farrell torna nei cinema italiani dal 28 settembre per "Total Recall - Atto di forza". Nel frattempo ha rilasciato una intervista all'edizione inglese di "Men‘s Health". L'attore confessa di essere cambiato molto da quando è diventato padre: "Il mio primogenito James mi ha permesso di prendermi cura di qualcuno in questo mondo quando non ero capace di farlo con me stesso. Insomma mi ha salvato la vita". torna nei cinema italiani dal 28 settembre per "". Nel frattempo ha rilasciato una intervista all'edizione inglese di "Men‘s Health". L'attore confessa di essere cambiato molto da quando è diventato padre: "Il mio primogenito James mi ha permesso di prendermi cura di qualcuno in questo mondo quando non ero capace di farlo con me stesso. Insomma mi ha salvato la vita".

"Cerco sempre di evitare di dire parolacce davanti a mio figlio - continua Colin -. Voglio essere un buon padre di riferimento ma anche un amico e voglio viaggiare con lui per il mondo. Adesso voglio godermi la vita come non mai perché mi rendo conto di essere molto fortunato".



Il figlio della star di Hollywood è affetto da una forma di disturbo rarissimo chiamato sindrome di Angelman, che conseguenze a livello motorio e verbale.