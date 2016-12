Eminem amato da oltre 60 milioni di fan

foto Ap/Lapresse Correlati PROVOCAZIONI E RAP 11:21 - La pagina Facebook di Eminem è la prima al mondo a raggiungere quota 60 milioni di fan (per l'esattezza 60.093.667), secondo il sito esperto di social network Star Count. Al secondo posto (per un soffio) si piazza Rihanna con oltre 59 milioni di fan, mentre Lady Gaga è al nono posto con oltre 53 milioni di "like", preceduta da Shakira in ottava posizione. - La pagina Facebook diè la prima al mondo a raggiungere quota 60 milioni di fan (per l'esattezza), secondo il sito esperto di social network Star Count. Al secondo posto (per un soffio) si piazzacon oltre 59 milioni di fan, mentreè al nono posto con oltre 53 milioni di "like", preceduta dain ottava posizione.

Intanto Eminem sta preparando il ritorno alla musica e lavora notte e giorno in studio per concretizzare le idee per l'ottavo album della sua carriera. L'ultimo disco "Recovery" risale a due anni fa.



E non è tutto. Il rapper è stato contattato per il film "Southpaw", scritto da Kurt Sutter, in cui dovrebbe interpretare un pugile di successo. Le riprese per ora sono slittate anche a causa degli ultimi impegni musicali dell'artista. E' la seconda esperienza importante sul set dopo il successo di "8 Mile" diretto da Curtis Hanson nel 2002.