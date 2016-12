Paolo Vallesi: "Torno come un uragano"

foto Ufficio stampa Correlati PAOLO IERI...

"I Live You" è il nuovo album live di Paolo Vallesi, registrato a Cassino (FR) nel maggio 2012 durante una tappa del tour "E' bastato un momento", che contiene tutti i suoi grandi successi riproposti dal vivo. "Volevo riportare all'ascolto i miei brani più conosciuti così come li suono adesso, con la mia band e di fronte al mio pubblico", dice il cantautore a Tgcom24. A fine settembre esce un nuovo disco di inediti "Il Viaggio dell'uomo".

Come nasce il progetto di un cd live?

E' un modo di fare un punto della situazione per preparare l'uscita del nuovo album di inediti a fine settembre.



Quali sono le canzoni che i fan chiedono sempre ai tuoi concerti?

Sicuramente “La Forza Della Vita” e “Le Persone Inutili” sono le più conosciute insieme a “Non Mi Tradire”, “Grande”, “Le Amiche” e “Voglio Fare L'amore con Te”, ma i fan più 'intimi', quelli che mi hanno sempre seguito fin dall'inizio preferiscono “Piramidi Di Luna” e “Stringimi”.



"E' bastato un momento" è l'unico inedito della raccolta. Com'è stata l'esperienza sul set del video con Neri Marcoré?

Il fatto che Neri si sia amichevolmente prestato a partecipare alla realizzazione di questo video significa molto per me e testimonia la sua amicizia nei miei confronti oltre che la sua grande umiltà. La sua bravura non la scopro certo io... Però in cambio ho dovuto promettergli una quantità illimitata di assist che lui puntualmente sprecherà nelle nostre partita della Nazionale Cantanti.



Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo nuovo cd di inediti "Il Viaggio dell'uomo"?

Dovrete aspettarvi tanta musica, 16 canzoni, un uragano di vita musicale che arriva tutta insieme come un fiume in piena, e come tale difficilmente arginabile o incasellabile in un unico genere, dal pop-rock alla musica da ascolto con alcune citazioni che prendono spunto dalla musica classica o dalla musica da film con delle partecipazioni veramente impensabili e, per me, molto preziose.



Ti piacerebbe tornare a Sanremo quest'anno?

Posso tranquillamente affermare che non vivo per quello, ma penso anche che farlo quest'anno rappresenterebbe per me una bella opportunità oltre che un piacevole ritorno sul palco che mi ha permesso di far diventare quella che è sempre stata la mia più grande passione una attività che oramai dura da 20 anni.

Andrea Conti