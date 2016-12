I No Doubt tornano tra colori su un tir di energia

foto Ufficio stampa Correlati UNA CARICA ESPLOSIVA 11:04 - "Settle Down" segna il ritorno dei No Doubt. Il brano rompe undici anni di silenzio della band e anticipa il nuovo album "Push & Shove" in uscita il 25 settembre. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già regista di altri video tra cui “Don’t Speak”, “Underneath It All”, “Sunday Morning” e “Simple Kind of Life”. " segna il ritorno dei. Il brano rompe undici anni di silenzio della band e anticipa il nuovo album "" in uscita il 25 settembre. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già regista di altri video tra cui “Don’t Speak”, “Underneath It All”, “Sunday Morning” e “Simple Kind of Life”.

“Speriamo che siate seduti perché abbiamo una grande notizia da condividere con voi - hanno scritto i No Doubt sul sito ufficiale -. Mentre stavamo terminando gli ultimi ritocchi al nostro nuovo album abbiamo capito che era il momento di dargli un nome, così l’abbiamo fatto, e il titolo è... Push and Shove".



Il nuovo progetto “Push & Shove” arriva ad undici anni di distanza dall’ultimo album “Rock Steady” (2001). Durante la lunga pausa la band ha pubblicato nel 2003 la raccolta “The Singles 1992-2003” e Gwen Stefani ha intrapreso la carriera solista rilasciando i due album “Love. Angel. Music. Baby” e “The Sweet Escape”. Nel 2009 Gwen, Tom Dumont, Tony Kanal e Adrian Young si sono riuniti per un tour estivo.