Kate Upton: "Devo tutto al seno"

11:55 - La sua carriera è cominciata proprio grazie al seno prosperoso, eppure da ragazzina, alle medie, i compagni la prendevano in giro perché era piatta. Adesso Kate Upton ci ride su, ma per lei il décolleté è sempre stato croce e delizia. Deve tutto il suo successo a un video postato su Youtube in cui durante un ballo hip hop sfidava le leggi di gravità con le tette. Da allora tutti le chiedono di mostrarle, e lei non si tira indietro.

Per Kate, che muoveva i primi passi come modella ma senza grande riscontro, tutto comincia a 18 anni. Va con gli amici a una partita di basket e in tribuna improvvisa un ballo hip hip, con il seno florido in bella vista. Il video viene visto da milioni di persone e le apre le porte della moda e del cinema. Della Upton si occupano Sport Illustrated e il New York Times.



Eppure non è sempre stato così, a "GQ" Italia, che le dedica la copertina, racconta: "Alle medie mi prendevano in giro perché ero piatta, dicevano che ero brutta perché non avevo tette, così ho sempre invidiato chi le aveva, quando finalmente sono cresciuta e sono apparse, me ne sono innamorata".



La moda le aveva chiuso le porte in faccia: "Non la useremmo mai per una sfilata, è troppo ovvia, ha una faccia che chiunque, con abbastanza soldi, si può comprare", aveva sentenziato la direttrice del casting di Victoria's Secret. Ma Kate si è presa la sua bella rivincita, tanto che recentemente persino "Vogue", la bibbia della moda, l'ha scelta come modella per un servizio.