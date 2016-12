Gillian Anderson: "Io, mai stata gay al 100%"

foto LaPresse Correlati IL FASCINO SOFISTICATO DI GILLIAN

Qualche mese fa aveva colto di sorpresa molti Gillian Anderson fa (parziale) marcia indietro. "Le mie dichiarazioni riguardavano la possibilità di scegliere - dice l'ex agente Scully di "X Files" al "Sunday Magazine" -. Anche quando avevo storie con donne, non mi sono mai sentita gay al 100%, perché sapevo che per quella non era l'unica possibilità".

Insomma, per Gillian non si è trattato di un vero cambio di orientamento sessuale ma, semmai, una divertente "sperimentazione".



"Nell'intervista ad Out stavo parlando di gay e della possibilità di scelta - spiega - e del fatto che tu puoi semplicemente decidere di non essere omosessuale in un certo senso. Ho deciso di parlarne ora perché una donna con cui ho avuto una relazione molti anni fa, è morta circa un anno fa. Stavo parlando di lei nell'ambito di una conversazione gentile e ho pensato di parlare di alcune relazioni che ho avuto con donne tempo addietro. Ma non è stata la mia esperienza, ma una scelta. Ho sempre saputo che mi piacevano comunque gli uomini".