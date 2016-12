Palestra e set come papà Arnold

foto LaPresse Correlati PICCOLI PASSI A HOLLYWOOD 10:05 - Muscoli in bella vista, faccia da bravo ragazzo e piccolo debutto sul set del film "Grown Ups 2", in uscita nelle sale a luglio 2013. Tale padre, tale figlio. Ecco il 18enne Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold ex governatore della California ma soprattutto icona del cinema americano. Patrick farà un piccolo ruolo nel film che vedrà nel cast anche Taylor Lautner e Milo Ventimiglia. - Muscoli in bella vista, faccia da bravo ragazzo e piccolo debutto sul set del film "", in uscita nelle sale a luglio 2013. Tale padre, tale figlio. Ecco il 18enne, figlio di Arnold ex governatore della California ma soprattutto icona del cinema americano. Patrick farà un piccolo ruolo nel film che vedrà nel cast anche Taylor Lautner e Milo Ventimiglia.

Ma l'attore esordiente ha appena finito anche di girare il film drammatico "Writers" di Josh Boone con Kristen Bell.



La stampa ha posato subito gli occhi su Patrick uno dei figli di Arnold che si è fatto notare per le lunghe passeggiate a torso nudo. Per ora Patrick ha partecipato in questi due film in due piccolissimi ruoli. Un'occasione d'oro per capire e comprendere i trucchi del mestiere ma anche l'ambiente del set. Il padre Arnold ha appoggiato la volontà del figlio di cimentarsi nella recitazione ma gli ha consigliato di partire dal basso. Chissà se nascerà una stella a Hollywood, di sicuro Patrick è già l'idolo di molte ragazzine.