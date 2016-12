Madonna: "Contestata solo da teppisti"

foto Ap/Lapresse Correlati LE IMMAGINI DELLO SHOW 09:56 - Non si placa la polemica attorno allo show parigino di Madonna di settimana scorsa. La cantante è stata duramente contestata, con tanto di lancio di bottiglie. Ma secondo l'entourage della cantante non si trattava di fan delusi per la breve durata del concerto. "Purtroppo - ha scritto in un comunicato - dopo aver lasciato il palco, alcuni teppisti che non erano miei fan hanno iniziato a tirare bottiglie di plastica fingendo di essere fan arrabbiati". - Non si placa la polemica attorno allo show parigino di Madonna di settimana scorsa. La cantante è stata duramente contestata, con tanto di lancio di bottiglie. Ma secondo l'entourage della cantante non si trattava di fan delusi per la breve durata del concerto. "Purtroppo - ha scritto in un comunicato - dopo aver lasciato il palco, alcuni teppisti che non erano miei fan hanno iniziato a tirare bottiglie di plastica fingendo di essere fan arrabbiati".

Secondo la maggior parte delle cronache infatti, a contestare sarebbe stati alcuni fan insoddisfati dei soli 45 minuti di durata dello spettacolo. Ipotesi rispedita al mittente da Madonna (anche con un po' di sdegno) che parla di teppisti "infiltrati". Anche se nel comunicato non vengono mai citati espressamente, non si può escludere che la cantante voglia puntare il dito su sostenitori di Marianne Le Pen. Infatti in Francia Madonna era stata duramente criticata per la scelta di apporre, in un video proiettato durante il concerto, una svastica sul viso della leader del Fronte Nazionale.



A tal proposito la cantante non torna sulla sua decisione e preferisce puntare l'attenzione sugli elementi positivi della serata. "Cantare all'Olympia è stato un momento magico per me e questo speciale spettacolo è nato come un regalo per i miei fan ed essere così vicino a loro - si legge nel comunicato -. Purtroppo alla fine dello spettacolo - dopo aver lasciato il palco - alcuni teppisti che non erano miei fans si sono precipitati sul palco e hanno iniziato a tirare bottiglie di plastica fingendo di essere fan arrabbiati. La stampa si è concentrata su questo e non sull'aspetto positivo della serata. Ma niente può togliere o rovinare questa serata davvero speciale per me e i miei fans. Quando guardavo il pubblico, vedevo solo volti sorridenti! Non vedo l'ora di ripetere questa meravigliosa esperienza".