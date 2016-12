Fonzie diventa un pornoattore

foto LaPresse 12:44 - Da Fonzie a pornodivo. A 66 anni Henry Winkler calcherà le scene di Broadway come una pornostar. Il protagonista di "Happy days" sarà la star della commedia di David West Read "The performers" accanto a Cheyenne Jackson (nella parte di un altro attore nei film per adulti). Winkler sarà Chuck Wood, una leggenda nel settore della pornografia che si impiglia nei problemi di cuori di due giovani coppie. - Daa pornodivo. A 66 annicalcherà le scene dicome una pornostar. Il protagonista di "Happy days" sarà la star della commedia di David West Read "The performers" accanto a Cheyenne Jackson (nella parte di un altro attore nei film per adulti). Winkler sarà Chuck Wood, una leggenda nel settore della pornografia che si impiglia nei problemi di cuori di due giovani coppie.

La commedia è prevista per il 14 novembre al teatro Longacre e sarà diretta da Evan Cabnet, regista anche di un'altra commedia di Read "The dream of the burning boy".



Winkler è stato l'ultima volta a Broadway nel 2000 con "The dinner party" ("Cena a sorpresa") di Neil Simon. Invece Jackson, a Broadway, ha raccolto applausi per i recenti spettacoli "Finian's rainbow", "All shook up" e "Xanadu".