Madonna e l'occasione sprecata all'Olympia

Doveva essere un concerto "acustico", rivoluzionario e nuovo per Madonna. Ma il live tenutosi all'Olympia di Parigi davanti a 2700 persone (biglietti da 80 euro) era un estratto del MDNA Tour. Otto brani e omaggio finale a Gainsbourg con la strepitosa "Je t'aime... moi non plus" e omicidio finale. Il colpo di coda finale non ha saziato i fan che l'hanno fischiata alla fine dello show. La star attacca anche a Marine Le Pen che l'ha denunciata.

Tra i vip presenti in platea l'ex 007 Pierce Brosnan con la moglie: "Siamo dei veri e propri fan. Mia moglie voleva venire, così abbiamo comprato i biglietti". L'attore è a Parigi per girare il film "Punch Love" con Emma Thompson.



Insomma lo spettacolo poteva essere un'occasione per spiazzare i critici e i detrattori che invitavano Madonna a una svolta per la sua carriera dopo il capitolo "MDNA".



E invece l'ex "Material Girl" ha proposto un concentrato del suo tour. A iniziare da "Turn up The Radio", passando per la nuova versione di "Open Your Heart" a "Masterpiece". E ancora "Vogue", "Human Nature" e "Beautiful Killer/Die Another Day" fino al colpo di scena finale (inedito) con "Je t'aime... moi non plus" di Serge Gainsbourg. Per quest'ultimo brano Madonna ha legato un uomo sulla sedia, seducendolo e poi facendo finta di sparargli. Un omicidio d'amore in piena regola.



Non poteva mancare un lungo discorso ai francesi dopo che l'esponente del Fronte Nazionale Marine Le Pen l'ha denunciata perché, durante il tour, sono state proiettate delle immagini in cui la sua foto si sovrapponeva a una svastica. "La Francia ha aperto le braccia alle minoranze, le ha accolte, ha lanciato numerosi artisti neri come Josephine Baker e Charlie Parker. Per questo quando volete puntare il dito contro qualcuno per biasimare i vostri problemi della vita, puntatelo contro di voi", chiude corto la star.



In tutto cinquanta minuti di spettacolo con annessi cambi d'abito. Madonna solitamente non concede il bis ma i fan presenti erano delusi e hanno cominciato a chiamarla sul palco fischiando e lanciando le bottigliette d'acqua sul palco come mostrano le immagini di un video finito su Youtube.



Dello show di MDNA Tour si è detto tutto. La potenza spettacolare non viene certo messa in discussione ma almeno nel piccolo teatro dell'Olympia ci si aspettava un qualcosa di più, un valore aggiunto o un messaggio a tutti i detrattori così da poter dire: "Ho letto le vostre critiche e guardate di cosa sono capace". Così non è stato, forse il business ha avuto ancora una volta la meglio.

Andrea Conti