Top album, la musica è finita negli Anni 70?

Il magazine "Rolling Stone" stila la classifica dei 500 migliori album di sempre. E se al primo posto non potevano mancare i "Beatles" con il capolavoro rock "Sgt. Pepepr's Lonely Hearts Club Band", balza subito all'occhio che tra i primi 15 dischi più votati, quello più recente, del 1980, è "London Calling" dei Clash (si classifica all'ottavo posto). Mentre spopolano gli Anni 70 con ben 187 titoli nella top. La musica è finita in quegli anni?

Inutile sottolineare che i nostri artisti non sbarcano il confine e non compaiono nella lista, anche perché la giuria è composta tutta da stranieri.



Gli album sono stati assemblati dalla redazione del magazine mettendo insieme i risultati di due votazioni. Una del 2003 e una del 2009, quando è stato chiesto a una giuria di 271 artisti, produttori e giornalisti di scegliere gli album più belli. Da questa combinazione arriva la nuova, aggiornata, top.



Nella superclassifica, il record delle presenze se lo contendono in tre, con 10 album ciascuno nel posto d'onore: i Beatles, Bob Dylan e i Rolling Stones. Negli Anni 50 sono 11 gli album in classifica, 105 negli Anni 60, ben 187 negli Anni 70, 82 negli Anni 80, 75 negli Anni 90, 38 negli Anni 2000. E, solo 2, dal 2010.