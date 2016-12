Gabrio Gentilini sarà Tony Manero a Milano

foto Ufficio stampa 14:46 - Stage Italia ha scelto l'attore protagonista del nuovo musical "La Febbre del Sabato Sera". Il 24enne Gabrio Gentilini sarà Tony Manero nello show che debutterà il 18 ottobre al Teatro Nazionale di Milano. Nato a Faenza, ma cresciuto a Fiumana (Forlì) ha battuto oltre 2mila candidati provenienti da tutta Italia. Gentilini aveva fatto parte del musical "Mamma Mia!" sempre per Stage Italia. - Stage Italia ha scelto l'attore protagonista del nuovo musical ". Il 24ennesarà Tony Manero nello show che debutterà il 18 ottobre al Teatro Nazionale di Milano. Nato a Faenza, ma cresciuto a Fiumana (Forlì) ha battuto oltre 2mila candidati provenienti da tutta Italia. Gentilini aveva fatto parte del musical "Mamma Mia!" sempre per Stage Italia.

A sceglierlo è stata una commissione di livello internazionale composta fra gli altri dalla regista Carline Brouwer, che curerà la versione italiana e l’attrice Chiara Noschese, Casting Director e Regista Associato.



Dopo aver scommesso l’anno scorso su Loretta Grace per il ruolo che fu di Whoopi Goldberg in Sister Act, Stage torna a puntare e a credere su un altro talento emergente. Gentilini, classe 1988, è al suo primo ruolo da protagonista ed è di un anno più giovane di John Travolta quando interpretò nel 1977 l'indimenticabile film generazionale di John Badham.



Gentilini ha iniziato a Forlì i suoi primi studi artistici e le sue prime esperienze teatrali. Nel 2009 si è diplomato presso l’accademia biennale professionale di musical “MTS – Musical! The School” di Milano. Tra le esperienze teatrali ha fatto parte del cast de "Il Libro della Giungla" e "Sindrome da Musical".



Dal 18 ottobre con 8 repliche settimanali Gabrio Gentilini - Tony Manero mette in scena "La Febbre del Sabato Sera" sul palco del Teatro Nazionale facendo rivivere la leggendaria era della disco nella New York degli anni 70. Il nuovo allestimento sarà caratterizzato da un suggestivo impatto scenografico e da una grande orchestra che suonerà rigorosamente dal vivo le hit dei Bee Gees che hanno letteralmente stregato intere generazioni.



I biglietti de La Febbre del Sabato Sera possono essere acquistati in prevendita presso il Botteghino del Teatro Nazionale aperto dal martedì alla domenica, sul sito www.ticketone.it, presso tutte le Rivendite Ticketone, presso le Agenzie Unicredit abilitate oppure al telefono al numero 848.44.88.00 e sul sito www.teatronazionale.it.