JLo supersexy per "Goin' In"

Dopo l'esperienza come giudice a "American Idol", Jennifer Lopez torna dai suoi fan in grande stile. La cantante di origini portoricane - attualmente impegnata in tour con Enrique Iglesias - è infatti apparsa in splendida forma per il video del suo ultimo singolo "Goin' In". Labbra impreziosite da cristalli rosa e vestiti hip-hop da "ragazzaccia" del Bronx, J.Lo torna a far ballare con un look supersexy e psichedelico.

Dopo aver detto addio al posto di giudice ad "American Idol", ora Jennifer Lopez torna dai suoi fan più sexy che mai. Nel video del suo ultimo singolo "Goin' In" appare infatti in gran forma, osando look davvero hot, che spaziano dal total pink, agli abiti larghi da hip-hop fino a stretch pants metallizzati.



Una bomba sexy esplosiva e caliente, merito anche del sangue latino, che Jennifer ha sempre rivendicato con orgoglio. Per omaggiare le sue origini, infatti, la star sarà infatti impegnata per tutta l'estate in un lungo tour "latino", che toccherà le più importanti città degli Stati Uniti. Al suo fianco un altro latino D.O.C., il cantante e amico Enrique Iglesias.



"Goin’ In" e l'altro inedito “Dance Again” (featuring Pitbull) sono inseriti nel nuovo album "Dance Again...the Hits". Il primo Greatest Hits dell'artista portoricana. "Dance Again" ha venduto più di 1.4 milioni di copie in tutto il mondo, dalla sua pubblicazione a marzo e ha raggiunto la posizione numero 1 della classifica Billboard. La versione deluxe di “Dance Again... the Hits” include tre bonus track: “All I Have”, “Que Hiciste” (tratta dal primo album interamente in spagnolo di Jennifer Lopez, “Como ama una Mujer” del 2007) e “Let’s Get Loud”, più un DVD con tutti i fantastici videoclip delle canzoni contenute nell’album. Entrambe le versioni di “Dance Again...The Hits” contengono “If You Had My Love”, traccia che nel maggio 1999 ha segnato il debutto di JLo in classifica, la classica “Jenny From The Block” oltre a diverse hit e collaborazioni con Fabolous, Ja Rule, Fat Joe e tanti altri.



Jennifer Lopez si esibirà in Europa e, per la prima volta anche in Italia, l’11 ottobre all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (BO).