Tre film italiani in concorso a Venezia 69

Il direttore Alberto Barbera e il presidente Biennale Paolo Baratta hanno presentato il cartellone dei film della 69esima Mostra del cinema di Venezia (29 agosto - 8 settembre). Tre i film italiani in concorso: "Bella Addormentata" di Marco Bellocchio (dedicato alla vicenda di Eluana Englaro), "E' stato il figlio" di Daniele Ciprì e "Un giorno speciale" di Francesca Comencini con i giovanissimi Giulia Valentini e Filippo Scicchitano.

Ma gli italiani in concorso sono in "buona" compagnia dal momento che dovranno vedersela con "To the wonder" di Terrence Malick, "Passion" di Brian De Palma e "Aprés mai" di Olivier Assayas. Grandi maestri anche fuori concorso: Robert Redford con "The company you keep", Spike Lee con "Bad 25" (il documentario su Michael Jackson) e l'ultracentenario regista portoghese Manoel De Oliveira con "O gebo e a sombra".



Sempre dagli States - in attesa di scoprire se l'ultimo film che completerà il concorso veneziano sarà "The Master" di Paul Thomas Anderson - arrivano a contendersi il Leone "Spring Breaker" di Harmony Korine e "At Any Pric" di Ramin Bahrani. L'Asia porta in gara il giapponese Takeshi Kitano con 2Outrage Beyond" (sequel di "Outrage", presentato a Cannes nel 2010), il coreano Kim Ki-duk con "Pietà" e il filippino Brillante Mendoza con "Sinapupunan". Dalla Francia, oltre ad Assayas, arriva "Superstar" di Xavier Giannoli. In gara anche Ulrich Seidl con "Paradise Faith", secondo capitolo della trilogia inaugurata con "Paradise Love" (visto a Cannes), poi l'israeliano "Fill the Void" di Rama Burste, il russo Kirill Serebrennikov con "Izmena", "Les Lignes de Wellington" di Valeria Sarmiento (che mette in scena un progetto iniziato dal marito Raoul Ruiz) e "La cinquiéme saison" di Peter Brosen e Jessica Woodworth, terzo ed ultimo capitolo della trilogia sul rapporto uomo-natura.



L'arrivo dagli Usa di Malick, De Palma, Reford assicurerà alle passerelle veneziane anche il consueto glamour con diverse presenze di star: nel cast di "To the wonder" figurano, infatti, Ben Affleck, Rachel McAdams, Rachel Weisz, and Olga Kurylenko. Di sicuro richiamo anche le due interpreti del thriller erotico "Passion", Rachel McAdams e Noomi Rapace. Stellare e foltissimo anche il cast di "The company you keep" che annovera Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie, Terrence Howard, Brendan Gleeson, Sam Elliott, Nick Nolte, Brit Marling e Stanley Tucci.



14 FILM ITALIANI NELLA SELEZIONE UFFICIALE

Sono 14 le pellicole di registi italiani nella Selezione Ufficiale, tra Venezia 69, Fuori Concorso e Orizzonti. Nella sezione Fuori Concorso - Proiezioni Speciali vi sono "Clarisse" di Liliana Cavani, "Sfiorando il muro" di Silvia Giralucci e Luca Ricciardi, "El impenetrable" di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini, "La nave dolce" di Daniele Vicari, "Medici con l'Africa" di Carlo Mazzacurati. Nella sezione Orizzonti, "L'intervallo" di Leonardo Di Costanzo, "Li equilibristi" di Ivano De Matteo, "Bellas Mariposas" di Salvatore Mereu, "Low Tide" di Roberto Minervini. Per Orizzonti Cortometraggi, "La sala" di Alessio Giannone e "Cargo" di Carlo Sironi.