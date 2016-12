Bruce Springteen shock: "Volevo suicidarmi"

foto Olycom Correlati THE BOSS A MILANO 09:59 - Bruce Springsteen ha deciso di svelare il lato oscuro dei suoi anni '80, quando era al top delle classifiche mondiali con pezzi come "Born in the U.S.A" e "I'm on Fire". A svelare il dramma della depressione e le tendenze suicide di quegli anni lo stesso musicista, in un'intervista rilasciata al The New Yorker. "I miei problemi non erano banali come la droga - ha dichiarato The Boss - Erano diversi, piu' subdoli". ha deciso di svelare, quando era al top delle classifiche mondiali con pezzi come "Born in the U.S.A" e "I'm on Fire". A svelaredi quegli anni lo stesso musicista, in un'intervista rilasciata al The New Yorker. "I miei problemi non erano banali come la droga - ha dichiarato The Boss - Erano diversi, piu' subdoli".

Un periodo decisamente nero, "segnato dalla depressione e dominato dalla paura, dal disgusto e dall'odio verso me stesso" ha raccontato lo stesso Springteen in un'intervista al The New Yorker.



Il suo amico e biografo, Dave Marsh, ha spiegato che il Boss ebbe delle tendenze suicide nel 1982, dopo l'improvviso successo. "Si ritrovò al top in un colpo solo, dal nulla, con persone accanto che gli baciavano il sedere tutto il giorno. E' in momenti come quelli che ci si domanda cosa si vuole veramente".



Springsteen ha poi raccontato che, proprio negli anni in cui raggiungeva un successo internazionale e cominciava a essere acclamato da folle in tutto il mondo, fu colpito dal mal di vivere che in passato aveva già distrutto la vita di suo padre. "Le sofferenze dei miei genitori mi dilaniano ancora e lo faranno sempre - ha ammesso il musicista - La mia esistenza ha preso un percorso diverso, ma io ho avuto una vita anomala. Alla fine quelle piaghe restano con te e tu cerchi di trasformarle in un linguaggio e in uno scopo".



Bruce Springsteen è stata una rockstar in qualche modo anomala (non ha mai avuto problemi di droga ed è notoriamente astemio) ma a cui il successo non ha risparmiato i lati oscuri della celebrità.