Kristen Stewart: "Rob scusa, ti ho tradito"

E alla fine era tutto vero. L'attrice Kristen Stewart ha chiesto scusa pubblicamente al suo fidanzato e co-protagonista di "Twilight", Robert Pattinson, dopo essere stata fotografata mentre baciava e abbracciava il regista del suo film più recente ("Biancaneve e il cacciatore"), Rupert Sanders, sposato con la modella e attrice Liberty Ross e padre di due figli.

"Sono profondamente dispiaciuta per il dolore e l'imbarazzo che ho causato a quelli vicino a me e a tutti quelli che sono rimasti colpiti - ha detto Stewart in una dichiarazione alla rivista People -. Questa breve imprudenza ha danneggiato la cosa più importante nella mia vita, la persona che amo e rispetto di più, Rob. Io lo amo, io lo amo, sono così dispiaciuta".



Rupert Sanders, il 41enne regista britannico di ''Biancaneve e il cacciatore", ha diffuso una dichiarazione dicendo di essere "completamente angosciato" per il dolore che ha causato a sua moglie e ai suoi figli, dopo che il gossip ha fatto il giro del mondo.