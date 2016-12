Lirica, omaggio a Mario Del Monaco

foto Olycom 18:08 - Da Fiorenza Cedolins a Daniela Dessì, i grandi della lirica si danno appuntamento allo Sferisterio il 2 agosto per ricordare Mario Del Monaco nel trentennale della scomparsa. Macerata ha un legame particolare con il grande tenore, che fu tra i protagonisti della nascita della stagione lirica dello Sferisterio nel 1967 con un trionfale Otello di Verdi. Il gala è promosso dal figlio Giancarlo. - Da, i grandi della lirica si danno appuntamento alloilper ricordarenel trentennale della scomparsa.ha un legame particolare con il grande tenore, che fu tra i protagonisti della nascita della stagione lirica dello Sferisterio nel 1967 con un trionfale Otello di Verdi. Il gala è promosso dal figlio

Cinque soprani (tra cui Daniela Dessì e Fiorenza Cedolins), otto tenori (tra cui Celso Albelo, Roberto Aronica, la giovane stella emergente Jorge De Leon, Aquiles Machado e Vladimir Galouzine), il basso Roberto Scandiuzzi, il mezzosoprano Anna Malavasi e il baritono Marco Di Felice hanno voluto partecipare gratuitamente a questa serata ideata e curata da Giancarlo Del Monaco, figlio del tenore. Macerata, che in passato ha ospitato oltre a Del Monaco tenori come Gigli, Di Stefano, Corelli, Pavarotti e Carreras, torna così ad essere un palcoscenico di riferimento per le grandi voci.



Gianluca Martinenghi dirigerà la FORM, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana in una scelta di arie del grande repertorio italiano: Verdi e Puccini innanzitutto, ma anche Donizetti, Leoncavallo, Cilea e Ponchielli. Presenti con un brano ciascuno anche Mozart, Čajkovskij e Massenet (con l’aria dal Cid che un tempo era un cavallo di battaglia dei tenori ed oggi è una rarità).



"Sono molto legato a Macerata - racconta Giancarlo Del Monaco -. Sono arrivato per la prima volta nel 1967 con mio padre e abbiamo messo in scena, partendo da zero, la prima stagione lirica dello Sferisterio grazie al sindaco Elio Ballesi e al direttore artistico Carlo Perucci. Un trionfo. Poi sono tornato come Sovrintendente nel 1986 per due anni e oggi mi occupo di collaborazioni internazionali ed eventi speciali".



Quando si pronuncia la parola Sferisterio, per il presidente dell’Associazione Arena Sferisterio Romano Carancini "il primo nome che viene in mente è quello di Del Monaco. Grazie anche a lui, oggi possiamo vantare una grande tradizione lirica". "Questa serata - prosegue il vicepresidente dell'Associazione Arena Sferisterio Antonio Pettinari - completa in maniera egregia un cartellone di richiamo. Siamo molto orgogliosi di aver programmato questo concerto che accende una luce ancora più forte sul nostro territorio".



