Iggy Pop live a Villafranca di Verona

foto Ufficio stampa 17:24 - Lui di anni ne ha 65. La sua band, che ha fondato nel 1967 a Detroit, 45. Non è mai bello cominciare un articolo con delle cifre, tanto più se si riferiscono all’età, ma è forse doveroso se si sta parlando del concerto di un artista e di un gruppo che erano già ritenuti fondamentali quando il rock stava fondando la sua storia e non era ancora materiale da enciclopedia. Iggy Pop and The Stooges si esibiranno il prossimo 27 luglio, al Castello Scaligero di Villafranca Verona. - Lui di anni ne ha 65. La sua band, che ha fondato nel 1967 a Detroit, 45. Non è mai bello cominciare un articolo con delle cifre, tanto più se si riferiscono all’età, ma è forse doveroso se si sta parlando del concerto di un artista e di un gruppo che erano già ritenuti fondamentali quando il rock stava fondando la sua storia e non era ancora materiale da enciclopedia.andsi esibiranno il prossimo 27 luglio, al Castello Scaligero di Villafranca Verona.

Per l’Iguana è il ritorno in Italia, dopo l’infuocata data dello scorso anno, a Milano. Sul palco, altri due membri della formazione originaria, Scott Asheton ,alla batteria, e Steve Mckay, sassofono. La fama degli Stooges è, in qualche modo, superata solo da quella del suo leader che, dopo tre dischi, sciolse la band o meglio, ne provocò la fine, a causa della sua tossicodipendenza da eroina.



Iggy Pop, animale da palcoscenico, inventore dello stage diving e frontman al quale si ispirano pressoché tutti quei cantanti che si esibiscono a petto nudo e con addominali scavate più che scolpite , ha poi continuato la sua carriera da solista. Ed è proprio in questa fase che pubblica i due Lp più celebri, “The Idiot” e “Lust for Live” (contenente la hit “The Passenger”), in collaborazione con l’amico di eccessi e slanci creativi, David Bowie. Nel 2007, poi, la reunion con gli Stooges, e il nuovo album “The Weirdness”.



Trentaquattroanni dopo l’ultimo “Raw Power”, a molti critici è parso un lavoro non molto originale, improntato alla ricerca del tempo perduto. Ma anche un Iguana, in fondo, può soffrire di nostalgia.

Leonardo Panetta