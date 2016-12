Battiato: "A Fiorello spiego come imitarmi bene"

foto Ansa Correlati GUARDA IL VIDEO 12:04 - Franco Battiato ospite del Giffoni Film Festival ha raccontato ai ragazzi della manifestazione un aneddoto del suo intervento di qualche anno fa nel programma radiofonico di Fiorello. "Quando Fiorello mi ha invitato nel suo programma radiofonico, sapevo della sua imitazione e mi sono preparato bene", ha detto. ospite delha raccontato ai ragazzi della manifestazione un aneddoto del suo intervento di qualche anno fa nel programma radiofonico di Fiorello. "Quando Fiorello mi ha invitato nel suo programma radiofonico, sapevo della sua imitazione e mi sono preparato bene", ha detto.

“Fiorello è straordinario ma gli ho detto che nella mia imitazione sbagliava tre cose: - ha spiegato tra gli applausi della sala mentre ha imitato l’imitazione di Fiorello - prima di tutto l’altezza della voce, la fa più alta di quello che in realtà è; poi mi dà un accento siciliano troppo marcato; ed infine fa un vibrato alla Bruno Lauzi, che non ho”.



Arrivato a Giffoni nell’incontro con i giovani giurati Battiato ha toccato vari temi: i suoi progetti discografici con il nuovo album "Apriti Sesamo", in uscita ad ottobre, la crisi che sta attraversando l’Italia, ed il nuovo film che ha pronto nel cassetto ormai da tempo: una biografia del compositore tedesco Georg Friedrich Händel.