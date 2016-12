Fransk8 a tutta dance per l'Emilia

foto Ufficio stampa 10:16 - Supportati da Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, la Iena Frank Matano e Eugenio Scotto si firmano come Fransk8 e lanciano "Feel the summer", una canzone per aiutare i terremotati dell'Emilia. L’intero ricavato dei proventi percepiti su i-Tunes andrà alla Protezione Civile per aiutare le zone che in Emilia sono state colpite dal terremoto. - Supportati da Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, la Ienasi firmano come Fransk8 e lanciano "Feel the summer", una canzone per aiutare i terremotati dell'Emilia. L’intero ricavato dei proventi percepiti su i-Tunes andrà alla Protezione Civile per aiutare le zone che in Emilia sono state colpite dal terremoto.

Oltre all’apporto creativo in fase di arrangiamento dello stesso Eugenio Scotto, la canzone è stata composta da Paolo Paone, Franco Melas, Manuel Bella e Riccardo Scirè. Ispirandosi alla dance music e in particolare ad artisti come Swedish House Mafia, “Feel the summer” non è solo un brano che vuole far ballare nei locali e nelle spiagge di queste calde notti estive.



Il brano “Feel the summer” è accompagnato dall’uscita di un videoclip ideato da Eugenio Scotto con la regia di Franco Melas, Paolo Paone, Lorenzo Montanari e Federica Intelisano. Il video vede come protagonisti Eugenio, Frank, un’inedita Elena Grimaldi e Marco Iaconianni (lo Squalo di Mitch & Squalo) e racconta di un viaggio in auto tra sogno e realtà. Inoltre è stata impostata una campagna virale che coinvolge nomi noti dello spettacolo e che promette molte sorprese.



I nomi degli artisti coinvolti nella campagna virale sono: Francesco Facchinetti, Alessia Marcuzzi, Frank Matano, Nesli, Angelo Duro, Niccolò Torielli, Elena Grimaldi, Squalo, Andrew Basso, Aida Yespica, Silver, Daniele Battaglia, Pippo Pelo, Tony Maiello, Parpiglia, Bit Sugar, Paolo Meneguzzi, Stefano Filipponi, Andrea Giops, The real Don Joe, I corrieri della sera, Novella2000, Melissa Satta e altri.