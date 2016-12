Riecco Elliott, il baby amico di "E.T."

foto Tgcom24 10:47 - A nove anni è diventato il bambino più famoso del cinema, facendo sognare grandi e piccini. Adesso Henry Thomas, il baby amico Elliott dell'alieno "E.T. l'extra-terrestre", il film capolavoro di Steven Spielberg, ama coltivare fiori e suona in una rock band, si è sposato e ha tre figli. E a Vanity Fair di quell'avventura racconta: "Ricevo ancora assegni grazie a quella pellicola, ma i miei compagni di classe mi pestavono per invidia". - A nove anni è diventato il bambino più famoso del cinema, facendo sognare grandi e piccini. Adesso, il baby amicodell'alieno "", il film capolavoro di Steven Spielberg, ama coltivare fiori e suona in una rock band, si è sposato e ha tre figli. E adi quell'avventura racconta: "Ricevo ancora assegni grazie a quella pellicola, ma i miei compagni di classe mi pestavono per invidia".

Per Thomas i guai cominciarono quando dovette tornare in classe: "Ero un bersaglio facile: tutti cercavano di mettermi la testa nella tazza del cesso e tirare lo sciacquone. Forse era gelosia, forse solo che eravamo ragazzi: non capivano perché ero tornato a scuola dopo tutto quel successo. Dovetti chiudermi in casa per un po', e provai anche l'homeschooling per paura di varcare la soglia della scuola: fu dura, ma poi le cose migliorarono".



Adesso ha 40 ani e vive a Los Angeles: "A volte ho rimpianto l'essere stato il bambino di E.T.: ora sono orgoglioso di avere preso parte a un film entrato nella storia del cinema".



Il film di Spielberg nel frattempo ha vinto nove premi Oscar e incassato 800 milioni di dollari: "Per il film ricevetti una paga base, i soldi arrivarono con le royalties sul marketing dei prodotti associati. Ogni tre mesi ricevo ancora un assegno, non è abbastanza per vivere o per ritirarmi in pensione, ma mi permette di scegliere i miei progetti".