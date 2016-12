Carlo Alberto celebra l'estate cantando il sole

foto Da video Correlati IL VIDEO IN ANTEPRIMA 08:10 - Carlo Alberto presenta a Tgcom24 il nuovo video "Il sole Cade" scritto dalla rivelazione inglese Ed Sheeran. Il video è stato girato da Valentina Be nella campagna mantovana qualche settimana fa. Il cantante pedala con abito elegante in una cornice di girasoli sotto i raggi di sole. - Carlo Albertoil nuovo video "Il sole Cade" scritto dalla rivelazione inglese Ed Sheeran. Il video è stato girato da Valentina Be nella campagna mantovana qualche settimana fa. Il cantante pedala con abito elegante in una cornice di girasoli sotto i raggi di sole.

"Sono onorato di poter cantare un pezzo di Ed Sheeran, un grande cantautore che ammiro! – racconta Carlo Alberto - "Il sole cade", oltre ad essere un brano che mi rispecchia, è un vero e proprio regalo! Spero che piaccia alle persone che lo ascolteranno e che possano apprezzare il testo, che racconta un po' di me".



Ha vinto il Premio della Critica nell’ultima edizione di “Amici” ed è arrivato terzo nella puntata finale all’Arena di Verona, ora Carlo Alberto è in studio di registrazione per realizzare il suo album con la Warner Music in uscita in autunno.