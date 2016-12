Argentero: "Scappo al mare e faccio il cuoco"

foto LaPresse 12:35 - Reduce da tre film importanti come "Bianca come il latte, rossa come il sangue" dal romanzo di Alessandro D'Avenia, "Cha Cha Cha" di Marco Risi e "Le Guetter" di Michele Placido, Luca Argentero non vede l'ora di passare le sue vacanze al mare e cucinare per la compagna Myriam Catania: "Mi rilasserò cucinando piatti a base di pesce", racconta a Grazia. - Reduce da tre film importanti comedal romanzo di Alessandro D'Avenia,di Marco Risi edi Michele Placido,non vede l'ora di passare le sue vacanze al mare e cucinare per la compagna Myriam Catania: "Mi rilasserò cucinando piatti a base di pesce", racconta a Grazia.

Luca dal primo ottobre sarà anche il protagonista della Web Serie "The Wainting" sei puntate 'on the road': "Nella realtà sono un pessimo guidatore, giro per Roma al voltante di una microcar quelle che usano i ragazzini".



E a proposito di ragazzini si è visto circondato sul set di "Bianca come il latte, rossa come il sangue": "Che effetto strano passare dall'altra parte della cattedra per uno come me che si sente studente a vita! I ragazzi mi davano del lei è stato come vivere una sorta di passato generazionale. Ho avuto il piacere di recitare accanto a Filippo Cicchitano il giovane protagonista di 'Scialla!' Una rivelazione: questo ragazzo è un talento e farà molta strada".