Geri: "Victoria non è con le Spice Girls"

Malumori dentro le Spice Girls. Geri Halliwell pensa che Victoria Beckham abbia perso lo spirito del gruppo. La girl band composta anche da Mel B, Emma Bunton e Mel C, dovrebbe salire sul palco ad agosto per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012, ma un amico della ex Ginger Spice ha rivelato i dubbi che ha sul fatto che lei e Victoria rimaranno in contatto dopo l'evento.

"Dopo le Olmpiadi non riesco nemmeno ad immaginare di parlare con lei - pare che abbia detto Geri - figurarsi stare su un palco con lei. Mel B aveva ragione, ha perso lo spirito del gruppo".



Pare inoltre che Victoria sia quella che ha snobbato la possibilità di suonare con le altre Spice Girls al Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta II, una decisione che si pensa abbia irritato le altre quattro cantanti. "Nessuna di noi riesce capire perché non voglia aprofittare di queste opportunità - avrebbe detto Geri agli amici, riporta il britannico MailOnline - ora è il momento di essere di nuovo insieme come band e lei e Mel B non possono stare insieme nella stessa stanza". L'ultima volta che le cinque ragazze si sono esibite insieme è stato in un tour mondiale nel 2008 che in parte è stato annullato.



La motivazione per il forfait, Victoria l'ha affidata a un portavoce. "Le Spice Girls hanno ricevuto alcuni splendidi inviti per esibirsi negli ultimi anni, tuttavia per ragioni personali, familiari e professionali non è stato possibile. Le Olimpiadi sono un'altra incredibile opportunità ma nessun annuncio è stato fatto né conferma data, così al momento non è niente più che una speculazione".



In effetti non c'è ancora un annuncio ufficiale di un loro show ai Giochi, per quando una fonte abbia riferito al MailOnline che dovrebbero cantare due brani insieme, pare "Spice Up Youk Life" e "Wannabe".