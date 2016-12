Katie Holmes: "Dopo il divorzio divento stilista"

foto C Magazine Correlati SEMPLICE E SENSUALE 10:25 - Sguardo sognante e un mezzo sorriso abbozzato sul volto. Katie Holmes torna lentamente a vivere sulla cover di "C Magazine", dopo il divorzio dall'ormai ex marito Tom Cruise. L'attrice sta affrontando molti cambiamenti, ma - - Sguardo sognante e un mezzo sorriso abbozzato sul volto.torna lentamente a vivere sulla cover di "",. L'attrice sta affrontando molti cambiamenti, ma - come le ha consigliato anche l'altra celebre ex Nicole Kidman - è pronta a rimettersi in gioco: "Sono pronta a nuovi stimoli. Dopo tanto lavoro voglio davvero provare nuove esperienze di vita".

"Ora sono molto più equilibrata e sento di avere ancora molto da mostrare - aggiunge - Ho lavorato molto fin da giovane e sento di aver trascurato in qualche modo la mia vita privata, mettendo in primo piano la carriera. Ora voglio davvero aprirmi a nuove esperienze".



Katie è davvero decisa a dare una svolta alla propria vita, rilanciando la propria immagine nel mondo della moda. Sarà infatti presente alla Fashion Week newyorkese di settembre, con la nuova linea del suo brand "Holmes & Yang", fondato nel 2009 in collaborazione con la stylist Jeanne Yang.



"Penso che le donne si vogliano sentire sexy, ma non vogliono che nessuno si accorga che ci stanno provando". Di certo Katie è la persona giusta per dare consigli. Con il suo fascino discreto è infatti riuscita a conquistare un sex symbol del calibro di Tom Cruise, chissà se anche le donne che indosseranno i suoi abiti avranno la stessa fortuna.