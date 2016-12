Incassi record per "The Dark Knight Rises"

foto Ap/Lapresse Correlati LE FOTO DAL SET

STRAGE DI DENVER, IL DOSSIER 09:15 - "The Dark Knight Rises" ha registrato un record di incassi, 162 milioni di dollari, nel primo weekend nelle sale americane, nonostante il - "The Dark Knight Rises" ha registrato un record di incassi, 162 milioni di dollari, nel primo weekend nelle sale americane, nonostante il massacro compiuto nella sala di Aurora, in Colorado , mentre si svolgeva, venerdì notte, una premiere del nuovo film su Batman. I dati del boxoffice sono stati riportati da Abcnews che cita fonti della Warner Bros che ha rimandato la pubblicazione ufficiale dai dati per rispetto alle 12 vittime della strage.

Si tratterebbe del maggiore incasso per un film a 2D. Dopo la strage, è stata cancellata la festa di gala che era stata organizzata per la premiere a Parigi ma il film è uscito come previsto in tutte le sale americane. In alcuni casi sono state aumentate le misure di sicurezza ed è stato vietato agli appassionati di Batman di indossare maschere.



Inoltre, la Warner Bros ha ritirato dalla sale i trailer del suo prossimo blockbuster "Gangaster Squad", film che racconta le guerre tra gangaster degli anni 40, che ha tra le sue scene quella di un massacro compiuto da alcuni killer in una sala cinematografica. Ma si stanno valutando alche altre misure, tra le quali quella di rinviare l'uscita del film - fissata ora per il 7 settembre - o addirittura rimontarlo per minimizzare la presenza della scena del massacro nel cinema o tagliarla del tutto, secondo quanto riportava il Los Angeles Times citando fonti informate.