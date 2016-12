Gigi D'Alessio lancia il tour mondiale

foto Ufficio stampa 17:09 - Il 24 luglio al Centrale Live di Roma presso il Foro Italico, Gigi D'Alessio si esibirà per la prima data del Chiaro World Tour 2012, che toccherà oltre che importanti località italiane anche città europee e città d’oltreoceano in America e Canada. Inoltre D'Alessio per la prima volta farà tappa in Sud America come protagonista di "Primera Fila" lo show che lo vedrà in concerto in Messico, Argentina, Venezuela, Brasile. - Il 24 luglio al Centrale Live di Roma presso il Foro Italico, Gigi D'Alessio si esibirà per la prima data del Chiaro World Tour 2012, che toccherà oltre che importanti località italiane anche città europee e città d’oltreoceano in America e Canada. Inoltre D'Alessio per la prima volta farà tappa in Sud America come protagonista di "Primera Fila" lo show che lo vedrà in concerto in Messico, Argentina, Venezuela, Brasile.

Dopo ben 2 anni, Gigi decide di tornare sul palco: "Non posso stare troppo tempo senza suonare, la musica accompagna costantemente la mia vita e suonare, cantare, confrontarmi con il pubblico è l’esperienza più bella per chi fa questo mestiere. Volevo partire con il tour di 'Chiaro' a novembre, ma non ce l'ho fatta ad aspettare".



Gigi D’Alessio celebra con l’album d’inediti "Chiaro" i suoi 20 anni di carriera e per il suo ultimo lavoro si è avvalso della collaborazione di alcuni dei più importanti musicisti del panorama musicale internazionale: Alfredo Golino e Steve Jordan alla batteria, Pino Palladino al basso, Michael Thompson alle chitarre, Tower of Power ai fiati.