"Fino a tardi" con Power Francers e De Jano

foto Ufficio stampa Correlati A RITMO DANCE 08:24 - I Power Francers e Simon De Jano faranno tardi in giro per l’Italia con un bel bicchiere in mano per festeggiare "Fino a tardi", la loro nuova collaborazione. Dietro ad un paio di occhialoni arancioni e ad un gorilla impazzito si nasconde il produttore e musicista Simon De Jano che presenta a Tgcom24 il video del brano con la partecipazione straordinaria di Mr Brown (Andrea Pellizzari). - Ifaranno tardi in giro per l’Italia con un bel bicchiere in mano per festeggiare, la loro nuova collaborazione. Dietro ad un paio di occhialoni arancioni e ad un gorilla impazzito si nasconde il produttore e musicista Simon De Jano che presenta a Tgcom24 il video del brano con la partecipazione straordinaria di

Chi lo ha già incrociato sui dancefloor lo ricorda per “Kong Fusion” del 2010, hit che ha aperto la sua musica alla contaminazione con il rap italiano collaborando e remixando con Jovanotti, J-AX, Club Dogo, Two Fingerz e Dargen D’Amico prima di incrociare sulla sua strada i 3 Power Francers.



Dopo aver fatto il giro di tutte le console della penisola, le produzioni di Simon De Jano sono state pubblicate in tutto il mondo da Ultra, Blanco y Negro, Ministry of Sound, Kontor, Nervous, Universal, Warner,Kingdome Kome Cuts e supportate da diversi deejay tra cui i nomi più importanti del momento come Tiesto, Swedish House Mafia, David Guetta, Axwell, Steve Angello, Bob Sinclar, Armin van Buuren, Laidback Luke, Avicii, David Vendetta,Thomas Gold e Stonebridge, riscuotendo molteplici consensi nel mondo club/radiofonico oltre a distinguersi nelle chart di Beatport, Decks e Juno.



Oltre alle sue produzioni, Simon De Jano ha remixato e collaborato con numereso artisti internazionali come Pitbull, Armin van Buuren, Chris Willis, Alex Gaudino & Kelly Rowland, Taboo (Black Eyed Peas) e molti altri.