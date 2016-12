Emma: "Pensavo di non piacere a Spider-Man"

13:50 - Emma Stone era certa di non avere speranze di ottenere il ruolo di Gwen Stacy in "The Amazing Spider-Man", dal momento che per lei il provino era andato male. "Sono stata incredibilmente fortunata ad essere stata l'unica candidata il primo giorno delle audizioni. Ero nervosa ed ero convinta di aver fatto un casino. Ma, con mia grande sorpresa, il regista ha pensato che fossi stata fantastica", ha raccontato a Stv.tv.

Emma, che nel film recita di fianco al suo vero fidanzato, Andrew Garfield, che impersona la nuova versione dell'Uomo Ragno, ha ammesso che non è stato facile doverlo baciare di fronte a tutta la troupe. "Dare l'impressione di una relazione intima quando una folla di gente ti sta guardando è praticamente impossibile. Ma non dimenticate che siamo attori".



Anche per Andrew le scene romantiche sono state dure. "Quando sei sul set non puoi permetterti di mostare i tuoi sentimenti personali. Così recitavo mentre la baciavo, per quanto fosse una cosa difficile da fare date le circostanze".