Prove di matrimonio per la Stewart e Pattinson

foto Ap/Lapresse Correlati INSIEME SUL RED CARPET 12:30 - Robert Pattinson e Kristen Stewart vanno a vivere insieme a Los Angeles. A confermare la nuova vita dei due giovani divi del cinema è il sito HollywoodLife.com. Rob e Kris fanno coppia fissa ormai da un lungo periodo, da quando si sono conosciuti sul set del primo film della saga dei vampiri "Twilight", nel 2008. Il legame è diventato sempre più profondo e ora i due sembrano finalmente pronti a vivere sotto lo stesso tetto. a Los Angeles. A confermare la nuova vita dei due giovani divi del cinema è il sito. Rob e Kris fanno coppia fissa ormai da un lungo periodo, da quando si sono conosciuti sul set del primo film della saga dei vampiri "Twilight", nel 2008. Il legame è diventato sempre più profondo e ora i due sembrano finalmente pronti a vivere sotto lo stesso tetto.

La Steward e Pattinson non hanno mai nascosto alla stampa il loro legame, nonostante qualche voce maligna che di tanto in tanto li dava in crisi, mostrandosi sui tanti red carpet più affiatati e innamorati che mai.



"Si amano molto perché tra di loro possono essere veri. Hanno più fiducia l'un l'altra - ha rivelato una fonte all'HollywoodLife.com - Non amano molto andare in giro e la fama li ha resi un po' casalinghi. A volte si sentono noiosi per la loro età".



Anche se la coppia preferisce partecipare ai party organizzati in casa di amici per mantenere la loro privacy, ogni tanto si Rob e Kris si concedono qualche serata mondana. I due sono infatti stati avvistati al "Cafe Music hotel" di Hollywood, dove non hanno avuto alcuna esitazione nel mostrarsi insieme mano nella mano.