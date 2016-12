Stallone: "Lasciate in pace mio figlio"

foto LaPresse Correlati L'ULTIMO ADDIO

11:32

ha supplicato la stampa durante i funerali di suo figliodi lasciarlo in pace per rispetto alla "memoria e alla sua anima". L'attore e regista 26enne Sage Stallone è stato trovato morto nella sua casa di Hollywood . Sono stati effettuati gli esami tossicologici ma i risultati si avranno solo dopo circa due mesi . "Quando un genitore perde un figlio, non c'è dolore più grande", ha detto Sylvester Stallone.