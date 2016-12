Ottanta Big e l'appello per la Fondazione Dalla

foto LaPresse Correlati PATTI SMITH INCANTA CON GABER

In occasione del Festival Teatro Canzone Giorgio Gaber, durante il quale alcuni momenti sono stati dedicati al ricordo di Lucio Dalla, le Fondazioni Gaber-De Andrè, hanno promosso un appello agli eredi dello stesso Dalla, affinché al più presto si possa procedere alla costituzione di una Fondazione a lui intitolata.

L'esperienza maturata in questi anni, porta le Fondazioni a considerare l'urgenza di tutelare il patrimonio artistico e culturale lasciato dal grande Lucio. Le Fondazioni si impegnano a sollecitare coloro ai quali spetta la decisione finale, di coinvolgere i più stretti collaboratori di Lucio, tutti coloro che per anni hanno accompagnato la sua vita artistica, di avviare il più presto le azioni atte a dare vita alla Fondazione, già tanto nei desideri dello stesso Dalla, per poter proseguire nella divulgazione del suo patrimonio e nell’opera di promozione dell'arte del nostro tempo.



L’appello accorato e affettuoso delle Fondazioni Gaber-De Andrè, è stato accolto entusiasticamente e sottoscritto da oltre 80 personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.



Nella pagina seguente tutti i nomi dei firmatari