BTwins, i gemelli della musica a caccia di "Girl"

foto Ufficio stampa Correlati PISCINA, PARTY ED E' ESTATE 11:39 - Dopo aver partecipato nel 2011 a Sanremo Giovani con "Mi rubi l'amore", i BTwins (Eraldo e Giuseppe Di Stefano) si sono presi una pausa per una nuova strada artistica. Via le giacche e il look da bravi ragazzi eccoli reduci dalla palestra e con sorriso stampato sulle labbra per il "pop R&B" di "Girl", video diretto da Gaetano Morbioli. "A metà settembre esce il nostro nuovo cd con in allegato l'esclusivo BT Fluo Bracelet", dicono a Tgcom24. - Dopo aver partecipato nel 2011 a Sanremo Giovani con "", i(Eraldo e Giuseppe Di Stefano) si sono presi una pausa per una nuova strada artistica. Via le giacche e il look da bravi ragazzi eccoli reduci dalla palestra e con sorriso stampato sulle labbra per il "pop R&B" di, video diretto da Gaetano Morbioli. "A metà settembre esce il nostro nuovo cd con in allegato l'esclusivo BT Fluo Bracelet",

I BTwins a 16 anni iniziano a scrivere testi e musiche dei loro brani. Nel 2008 frequentano il corso interpreti al CET (il Centro Europeo Toscolano, scuola di musica fondata e diretta da Mogol). Daniela Gimmelli Mogol, insieme alla sorella gemella Barbara, li notano in occasione di un saggio di fine corso e decidono di produrli. Mogol resta incantato dal brano "Brilli" e decide di scriverne il testo mentre la versione inglese "You Shine" viene scritta da Jack Rubinacci che torna per produrre "Girl". "La musica l'abbiamo scritta noi - spiegano i gemelli BTwins - poi Jack si è occupato dei testi. Ci stiamo orientando verso un altro mondo musicale diverso dal precedente disco che aveva delle venature rock".



Ma la vera novità è anche nelle coreografie, come mostrano anche nel video "Girl" sono molto i momenti di ballo: "Ci siamo appassionati molto alla danza perciò abbiamo anche deciso di portare un corpo di ballo durante la promozione del disco 'Dance Floor' (disponibile su iTunes e poi da metà settembre distribuito da Artist First, ndr) che ci aspetta. Intanto ci esibiremo il 6 agosto a Piove di Sacco (PD) e il 13 agosto a Lignano Sabbiadoro (UD) per il Festival Show".



Entrambi iscritti alla facoltà di Economia a San Benedetto del Tronto, i gemelli però hanno gusti diversi in fatto di ragazze: "Per fortuna non ci siamo mai scontrati perché amiamo generi differenti".

Andrea Conti