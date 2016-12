Nardinocchi, due occhi neri e un gran talento

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "UN POSTO PER ME" 14:53 - A vederlo così altissimo, magro e con occhi grandi di chi ha voglia di raccontare qualcosa non ti aspetteresti un mago della musica. Eppure il 26enne Andrea Nardinocchi riesce a mixare soul, elettronica e un pizzico di melodia italiana. Sfida difficile ma non impossibile. A fine agosto nelle radio arriva "Un posto per me", il video già circola in Rete. - A vederlo così altissimo, magro e con occhi grandi di chi ha voglia di raccontare qualcosa non ti aspetteresti un mago della musica. Eppure il 26enneriesce a mixare soul, elettronica e un pizzico di melodia italiana. Sfida difficile ma non impossibile. A fine agosto nelle radio arriva", il video già circola in Rete.

Andrea è la nuova scoperta della Emi Music ma anche del rapper Dargen D'Amico. La casa discografica ha deciso di presentare con incontri ristretti e privati il nuovo pupillo agli addetti ai lavori per sondare il terreno. I commenti? Tutti positivi. Si sta tornando insomma al vecchio metodo discografico quando un artista si cullava, si studiava per poi intuire il momento adatto per il lancio.



Un tavolo con computer e mix e il gioco è fatto. Andrea riesce a creare un'atmosfera magica e catapultare l'ascolto nella lontana America tra Usher, Timbaland, Justin Timberlake con una infarinatura di Mark Ronson e Usher e tutto rigorosamente in lingua italiana. "Non ho difficoltà a scrivere in italiano su queste melodie - confessa a Tgcom24 - semplicemente perché le parole mi giungono direttamente con la musica". Oltre al singolo "Un posto per me", Nardinocchi ha presentato in anteprima "Storia impossibile" e "Bisogno di te". Tutte diverse tra loro ma con un unico filo conduttore: l'emozione che sa provocare un talento grezzo come pochi se ne sentono ormai in Italia.



A ottobre uscirà un Ep con sei pezzi inediti. Un modo per presentare in punta di piedi un ragazzo che fino a 18 anni faceva tutt'altro. Andrea ha giocato a basket anche a livello professionistico "poi d'un tratto non mi divertivo più e mi sono messo a scrivere musica. In casa c'era sempre musica". Il fan numero uno? Il papà che ha scritto il primo commento nel video di "Un posto per me" caricato su Youtube: "un Posto per lui c'è e ci sarà sempre... per me".

Andrea Conti