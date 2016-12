Patti Smith al Giffoni: "Ragazzi ribellatevi"

foto Ap/Lapresse Correlati RACCONTACI IL TUO FESTIVAL

50 ANNI DA ROCKER 09:42 - "Ragazzi, il rock vuol dire ribellione. Realizzare un grande cambiamento è possibile, ma dovete unirvi attraverso i social network e cambiare le cose.", Patti Smith ospite del Giffoni Film Festival, ha esordito così all'incontro con i giovani giurati della manifestazione, emozionata per l'accoglienza ricevuta. "Sono io ad essere onorata di parlare con voi" ha replicato poi l'artista ai molti complimenti ricevuti. - ". Realizzare un grande cambiamento è possibile, ma dovete unirvi attraverso i social network e cambiare le cose.",ha esordito così all'incontro con i giovani giurati della manifestazione, emozionata per l'accoglienza ricevuta. "" ha replicato poi l'artista ai molti complimenti ricevuti.

Nel corso dell'incontro Patti Smith si è confrontata con loro sui temi più vari "Mia figlia ha più o meno la vostra età ed è la mia più grande maestra - ha affermato la cantautrice - Possiamo imparare molto da chiunque si trovi vicino a noi".



"Ho vissuto 50 anni di rock, prima avevo un atteggiamento più fisico nei confronti della musica. Non penso oggi siano cambiate le emozioni - ha spiegato la sacerdotessa del rock - Ma oggi si fa una musica più sofisticata, si fa musica per fare soldi, per dire qualcosa".



La Smith, a chiusura di un incontro con i ragazzi di Giffoni, ha parlato dell'Italia. "Amo l'Italia, forse i miei più bei concerti li ho fatti qui - ha dichiarato la rocker - Avete uno spessore culturale profondo. Mi affascina questo vostro immaginario cristiano ricchissimo di Santi. Ottimo cibo, una grande storia cinematografica, Totò e grandi opere letterarie: uno dei miei racconti preferiti è Pinocchio".