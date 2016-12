Gainsbourg: "Farò un porno di quattro ore"

foto Ap/Lapresse 18:48 - Charlotte Gainsbourg è pronta per il set di "The Nymphomaniac", terzo film con Lars von Trier. "Sono molto, molto spaventata - confessa l'attrice al mensile Amica -. Lui lo definisce un film porno di quattro ore, non so se sia proprio così. E' la storia di una donna che racconta la sua vita sessuale dalla nascita fino ai 50 anni. Vedremo che scene dovrò girare, e se ce la farò". è pronta per il set di", terzo film con. "Sono molto, molto spaventata - confessa l'attrice al mensile Amica -. Lui lo definisce, non so se sia proprio così. E' la storia di una donna che racconta la sua vita sessuale dalla nascita fino ai 50 anni. Vedremo che scene dovrò girare, e se ce la farò".

Figlia del celebre Serge Gainsbourg, Charlotte è anche musicista: “Ho cominciato con mio padre. All’epoca faceva tutto lui, io dovevo solo registrare la mia voce.” Spesso collabora con altri artisti: “Non amo fare il capo, per questo preferisco condividere il palco con gli altri”.



E il progetto di fare un museo della casa di suo padre? “Tutto abbandonato. Anche se mi fa piacere, l’idea di mostrarla a estranei che pagano il biglietto mi sembra una grande impudicizia. Voglio conservare qualcosa solo per me”.



Anche modella, quando le dicono che è un’icona di stile ride: “Non faccio attenzione a come mi vesto. Quando trovo i pantaloni e la maglia che mi piacciono, non li toglierei più, li metterei a lavare solo se necessario”. E aggiunge: “Se devo salire in passerella, per esempio Cannes, allora so che bisogna darci dentro. Ma nella vita di tutti i giorni preferisco essere semplice”.