Loredana Errore torna con un amore disperato

foto Alessandra Banana Tisato 18:05 - Loredana Errore dopo "Amici" torna dal 20 luglio con "Una pioggia di comete". Il singolo fa da apripista al nuovo album in uscita il 28 agosto che conterrà anche un brano scritto da Kekko dei Modà ("Ti sposerò"). Loredana in "Una pioggia di comete" canta con grande intensità di un amore pronto ad andare contro tutto e tutti.

Un amore che trafigge il respiro e che, come suggerisce il titolo, fa sentire “una pioggia di comete nello stomaco”. Una storia divisa tra paura e coraggio ma destinata a scintillare come “un diamante dentro al ghiaccio”.



“Una pioggia di comete” è una dichiarazione d’amore appassionata al grido di “Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo”. Un brano intenso, scritto da Diego Calvetti e Emiliano Cecere.



Il nuovo album “Pioggia di comete”, in uscita il 28 agosto, è prodotto da Diego Calvetti, che firma anche alcuni brani come autore. Il disco conterrà 10 canzoni, tra cui 2 scritte dalla stessa Loredana (“Più o meno o mai” e “Volo insoluto”) e una da Irene Fornaciari e Diego Calvetti (“Santa Domenica”).