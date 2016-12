Julia Roberts lascia Hollywood per le Hawaii

foto LaPresse Correlati REGINA CATTIVA IN BIANCANEVE 16:58 - Basta mondo dorato di Hollywood! Julia Roberts vuole trasferirsi alle Hawaii per avere una vita più semplice e sana. L'attrice 44enne, che ha tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 7 anni, ed Henry, 5, avuti dal marito Danny Moder, dice di essere entusiasta all'idea di lasciare Hollywood per iniziare una vita nelle isole del Pacifico, al fine di migliorare la sua qualità della vita. - Basta mondo dorato di Hollywood!vuole trasferirsi alle Hawaii per avere una vita più semplice e sana. L'attrice 44enne, che ha tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus di 7 anni, ed Henry, 5, avuti dal marito Danny Moder, dice di essere entusiasta all'idea di lasciare Hollywood per iniziare una vita nelle isole del Pacifico, al fine di migliorare la sua qualità della vita.

"Julia è sempre stata interessata a un'alimentazione sana, soprattutto dopo che ha deciso di perdere i quasi 5 chili presi mentre recitava il ruolo della Regina del Male in 'Biancaneve'", ha detto una fonte al National Enquired.



"Vuole trasferirsi alle Hawaii dove la sua famiglia va in vacanza ogni anno in modo da vivere una vita tranquilla, crogiolarsi al sole e fare surf tutti i giorni dell'anno". Anche se non ha preso una decisione definitiva su un eventuale trasferimento di tutta la famiglia, le persone vicine a lei affermano che è molto più felice quando vive alle Hawaii. "Sta diventando una vera e propria hippy e si sente molto più serena quando vive nella fattoria a contatto con terra e mare".