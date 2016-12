Alexia torna alla dance, bionda e scatenata

foto Ufficio stampa Correlati A VOLTE SI, A VOLTE NO 12:57 - "Uh la la la", "Ti amo ti amo" e "Money Honey" sono solo alcuni dei tormentoni lanciati al "Festivalbar" da Alexia. Poi quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, un matrimonio e la maternità. Ma l'amore per la musica non si è mai spenta ed è così che è tornata con "A Volte Si, A Volte No". Nuovo look e nuova energia. Arriverà un disco nuovo: "Stiamo lavorando ad un intero album del quale pero ancora non voglio svelare molto", dice a Tgcom24. - "Uh la la la", "Ti amo ti amo" e "Money Honey" sono solo alcuni dei tormentoni lanciati al "Festivalbar" da. Poi quattro partecipazioni al Festival di Sanremo, un matrimonio e la maternità. Ma l'amore per la musica non si è mai spenta ed è così che è tornata con "". Nuovo look e nuova energia. Arriverà un disco nuovo: "Stiamo lavorando ad un intero album del quale pero ancora non voglio svelare molto",

"Ho scelto di lanciare questa canzone perché è una canzone piena di energia che ricorda le canzoni del mio passato che tutti conoscono e riconoscono. - spiega la cantante - Inoltre racconta uno stato d'animo che tutti stiamo vivendo in questo momento nel quale siamo pervasi da una grande voglia di ricominciare". La scelta del look non è casuale: "Mi diverte molto cambiare e propormi spesso in vesti diverse, anche nel look".



La riflessione cade poi inevitabilmente sul tema dei tormentoni di cui Alexia è stata una delle grandi protagoniste: "Una volta si ricercava la qualità nella creazione di un pezzo e quando aveva successo diventava un tormentone. Oggi molti provano a comporre brani con l'idea di farli diventare tormentoni, spesso privilegiando l'immediatezza alla qualità e a volte questo si sente. Penso che un tormentone debba essere un giusto mix tra freschezza, qualità e immediatezza".



Oltre alla crisi discografica ci sono anche pochissimi spazi per promuovere la musica in televisione: "C'è bisogno di tanta più musica in Tv e anche dal vivo, ci vorrebbero molti più festival per far conoscere gli artisti e la loro musica. Per fortuna che ci sono ancora il Festival di Sanremo e quello di Castrocaro".



Ma nella vita di Alexia non c'è solo la musica ma anche la maternità che "procede con la tranquillità che si può avere con due bambine di 5 e un anno ma con tanta felicità". Saranno delle brave cantanti anche loro? "Per adesso cantano tutte e due, vedremo...".

Andrea Conti