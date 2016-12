"Come non detto", torna Syria

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA LA CLIP IN ESCLUSIVA 10:02 - Una melodia dolce accompagna un testo che parla di coming out e condanna l'omofobia. Riecco Syria con "Come non detto", in radio e digital download dal 20 luglio. Il brano è la title track dell'omonimo film che esce il 7 settembre. Una canzone in cui la voce inconfondibile della cantante si fonde con gli interventi del rapper Ghemon (Gianluca Picariello). Su Tgcom24 la clip in anteprima esclusiva. - Una melodia dolce accompagna un testo che parla di coming out e condanna l'omofobia. Rieccocon "", in radio e digital download dal 20 luglio. Il brano è la title track dell'omonimo film che esce il 7 settembre. Una canzone in cui la voce inconfondibile della cantante si fonde con gli interventi del rapper(Gianluca Picariello). Sula clip in anteprima esclusiva.

Il brano è composto da Sergio Maggioni, Dario Moroldo e Gianluca Picariello ed è liberamente ispirato alle vicende del film.



Una commedia diretta da Ivan Silvestrini e sceneggiata da Roberto Proia, che racconta attraverso le disavventure del protagonista Mattia in fuga da se stesso l'esperienza del coming out in maniera comica e leggera senza rinunciare ad una forte condanna all'omofobia. Tra gli interpreti Josafat Vagni, Josè Dammert, Monica Guerritore, Ninni Bruschetta, Valeria Bilello, Francesco Montanari.