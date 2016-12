Emma: "Con Alessandra divideremo Verona"

foto Photomovie Correlati LIVE A TUTTO ROCK

AMOROSO VINCE AD "AMICI" 12:42 - Grande successo per Emma seconda in classifica con "Sarò libera" e sold out il 19 luglio al Foro Italico di Roma per il "Sarò Libera in tour". Tutto pronto il 5 settembre per il concerto con Alessandra Amoroso all'Arena di Verona, trasmesso in differita su Mediaset: "Ci saranno sorprese e io e Ale ci scambieremo canzoni e band", rivela a Tgcom24. E il futuro? "Vacanza e nuovo album in cui vorrei cantare 'Cemento armato' de Il Cile".

Alessandra Amoroso ha vinto ad "Amici" e come premio si è aggiudicata un concerto evento all'Arena di Verona programmato per il 5 settembre. Ma proprio durante la finalissima del talent show di Canale 5 (la cui nuova edizione partirà a fine novembre su Canale 5 al sabato) Alessandra ha proposto ad Emma di dividere il palco. "E così accadrà - racconta -. Sul palco ci saranno la mia band e la sua. Inizialmente si era pensato ad una grande orchestra ma per questione di tempi non ce la facciamo. Io ho già i miei ragazzi rodati da questo tour e Alessandra, che per ora è in America, ha i suoi musicisti. Ci scambieremo non solo le band ma anche le canzoni. Sarà una vera festa che poi sarà tramessa da Mediaset ma in differita". I fan di entrambe le artiste stiano tranquilli perché parte dei biglietti, che sono totalmente gratuiti, per il concerto a Verona saranno destinati proprio a loro. Nelle settimane successive saranno rese note le modalità per aggiudicarsi il posto all'Arena.



Tornerà ad Amici? "Mi piacerebbe e non è escluso che accada ma non voglio vivere quello che è successo quest'anno e ci devono essere delle garanzie".



Intanto tra un impegno e l'altro Emma ha fatto da madrina al concorso per giovani talenti Hyundai Music Awards assieme ad una giuria di esperti del settore che ha premiato, d'accordo con la cantante che li ha sponsorizzati fortemente, i FuoRiOraRiO "Chi ti dirà", secondi Fabryka "Ometti l'Ego" e terzi i Kutso "Fottuto". I vincitori si aggiudicano un contratto discografico con la Universal Music. "I FuoRiOraRiO mi piacciono un sacco, il loro sound è forte e naturale e mi sono arrivati dritti nel cuore. Sui testi ci si può lavorare bene e a livello di immagine hanno bisogno di una 'ripulita' e una dietina sarebbe perfetta. Da produttrice mi farebbe piacere lavorare con loro".



Emma è impegnata in tour con tantissime date almeno fino al 22 settembre. Ma quando i riflettori si spegneranno il suo pensiero sarà per "una vacanza in Italia e il nuovo album". Il desiderio della cantante è quello di poter pubblicare finalmente dei brani scritti di suo pugno. Di sicuro ci sarà una cover: "Cemento armato de Il Cile mi piace moltissimo e ogni singola parola sembra essere scritta da me". E il pensiero corre inevitabilmente all'inciso "Io ti ho dato prati di viole e tu cemento armato".

