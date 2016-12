Theron-Fassbender: sex-symbol tra gli alieni

14:37 - Scatti decisamente bollenti quelli di Charlize Theron e Michael Fassbender. I due sex-symbol di "Prometheus" - in uscita in Italia il prossimo 14 settembre - si avvinghiano e provocano tra gabbie e paesaggi post-moderni per la copertina di "W Magazine", dando vita ad uno spettacolo hot. Nel film la Theron è un'esploratrice spaziale alla ricerca dell'origine della vita, mentre Fassbender veste i panni dell'androide David

"Prometheus" - in uscita il prossimo 14 settembre - racconta le vicende di un team di esperti, che viaggia nell'iperspazio alla ricerca dell'origine della vita. A capo della spedizione la glaciale Meredith Vickers (Charlize Theron), affiancata nella missione dalla coppia di archeologi Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) e Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) , oltre che dall'androide David (Michael Fassbender).



Una coppia decisamente super-sexy quella formata da Charlize Theron e Michael Fassbender, che si avvinghiano sensuali per la copertina di "W Magazine". Abiti metallici e futuristici per Charlize, che dà la caccia agli extra-terresrri con tacchi alti e calze a rete provocanti. Anche Fassbender non è da meno e mette in mostra il fisico statuario, posando a torso nudo. Con due esploratori così sexy gli alieni non hanno scampo.