Il compagno di Dalla lascia la casa di Bologna

foto Olycom 10:36 - Il cantautore Marco Alemanno lascerà la casa del compagno Lucio Dalla in via D'Azeglio a Bologna entro agosto. Lo ha comunicato lui stesso per iscritto, riferisce il Resto del Carlino, ai cugini-eredi dell'artista scomparso il primo marzo a causa di un improvviso malore in Svizzera durante una tournée. Nessuna conferma dall'entourage e silenzio da parte di Alemanno all'indiscrezione trapelata. - Il cantautorelascerà la casa del compagnoin via D'Azeglio a Bologna entro agosto. Lo ha comunicato lui stesso per iscritto, riferisce il Resto del Carlino, ai cugini-eredi dell'artista scomparso il primo marzo a causa di un improvviso malore in Svizzera durante una tournée. Nessuna conferma dall'entourage e silenzio da parte di Alemanno all'indiscrezione trapelata.

"Non lo vedevamo prima e non lo vediamo adesso", aveva detto una settimana fa in un'intervista al Tg2, parlando di Alemanno, Dea Melotti, cugina nonchè ereditiera, insieme agli altri parenti, del ricco patrimonio di Dalla. "Ci dirà lui - aveva aggiunto a proposito della permanenza del compagno del cantante nella sua casa di 2.000 mq - quello che vuole fare".



Nei giorni scorsi i parenti hanno ufficialmente accettato l'eredità, dopo che il curatore del Tribunale, il commercialista Massimo Gambini, ha completato il rendiconto del patrimonio. E c'è attesa sugli sviluppi concreti dell'ipotesi, avanzata fin da subito dallo staff, di realizzare una Fondazione dedicata a Dalla.