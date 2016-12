Da tenera bebè a bad-girl della musica

Un regalo decisamente apprezzato dai fan di Rihanna, almeno a giudicare dai commenti su Twitter. Dopo la dolorosa scomparsa della nonna Dolly, torna quindi a splendere il sole nella vita della popstar. Sole italiano. Riri sta infatti trascorrendo proprio in questi giorni una vacanza tutta mare e relax sulle coste della Sardegna, in compagnia di alcune amiche.Come Madonna prima di lei - che ha scelto Firenze come location per il video di "Turn up the radio" - anche la popstar è rimasta affascinata dal fascino del Belpaese e l'ha scelto come meta per le vacanze. Vacanze super-lusso naturalmente: tra yacht, jet privati e notti folli, sembra infatti che la cifra per tutto il soggiorno si aggiri intorno ai 100mila dollari.