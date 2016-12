Cage, poliziotto che insegue un serial killer

foto Olycom Correlati SEI A GIFFONI? RACCONTACI IL TUO FESTIVAL 10:40 - Altro che Oscar, per Nicolas Cage è più importante partecipare al Giffoni Film Festival. Look molto rock, stile "Cuore selvaggio": jeans, maglietta e giacca blu delavee, rompe il cerimoniale e si butta subito in mezzo ai ragazzi per salutarli: "E' un appuntamento importante per i giovani". Mentre sulla sua carriera (in "Frozen Ground" interpreta un poliziotto a caccia di un serial killer) anticipa: "Voglio fare solo l'attore". - Altro che Oscar, perè più importante partecipare al. Look molto rock, stile "Cuore selvaggio": jeans, maglietta e giacca blu delavee, rompe il cerimoniale e si butta subito in mezzo ai ragazzi per salutarli: "E' un appuntamento importante per i giovani". Mentre sulla sua carriera (in "" interpreta un poliziotto a caccia di un serial killer) anticipa: "Voglio fare solo l'attore".

"Mi sono preso un anno sabbatico dalla regia e dalla produzione perché vorrei dedicarmi al mio primo interesse quello di attore", racconta Cage. Riguardo la sua carriera conferma che il prossimo progetto lo vedrà recitare il ruolo di un poliziotto che va alla caccia del serial killer John Cusack. Di supereroi, invece, non se ne parla più per un bel po': "Non ho un progetto legato a un supereroe ora e credo che non ne avrò altri nel prossimo futuro".



Delle sue origini italiane Cage si dice molto orgoglioso: "Dell'Italia amo tutto, il cibo, le persone, la mitologia - sottolinea -. Ma oggi sono qui perché sono innamorato più di tutto dell'idea del Giffoni Film Festival che richiama in un unico posto così tanti giovani di tutte le nazionalità e culture diverse che imparano così a stare tutti insieme, al di là del Paese e della cultura dalla quale si proviene. E' importante esserne consapevoli sin da giovani". Sulle voci, rimbalzate dall'estero, di una sua presunta evasione fiscale taglia corto: "Non ho mai evaso le tasse, altrimenti sarei in galera".



Qualcuno prova aanche farlo arrabbiare ricordandogli che, oltre all'Oscar del 1996 per "Via da Las Vegas", nella sua carriera ha vinto anche il Razzy Awards, il premio per la peggiore interpretazione: "Per me i premi non contano molto, non li prendo troppo sul serio, è più importante di essere qui a Giffoni".