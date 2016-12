"Al cinema mi scartano perché troppo sexy"

foto Ap/Lapresse Correlati MOMENTI SEXY

JOHANSSON "RITOCCATA" 11:45 - Per aggiudicarsi la sua presenza in "The Avengers 2" le hanno offerto 13 milioni di euro, eppure Scarlett Johansson non è mai contenta. Perché al cinema, quei ruoli che le piacerebbe interpretare vengono assegnati sempre a un'altra. Il motivo? "Sono troppo sexy", dice l'attrice riferendosi a quello che le ha detto il regista David Fincher quando l'ha scartata per "Girl With The Dragon Tattoo". - Per aggiudicarsi la sua presenza in "" le hanno offerto 13 milioni di euro, eppurenon è mai contenta. Perché al cinema, quei ruoli che le piacerebbe interpretare vengono assegnati sempre a un'altra. Il motivo? "Sono", dice l'attrice riferendosi a quello che le ha detto il regista David Fincher quando l'ha scartata per "Girl With The Dragon Tattoo".

"Mi disse che non era adatta perché il pubblico avrebbe solo aspettato la scena dove la protagonista doveva spogliarsi", racconta dispiaciuta Scarlett. Non solo. Secondo quanto riporta il "Mirror" l'attrice è davvero dispiaciuta perché le offerte al cinema "non sono interessanti". Il suo problema è quello di essere troppo sexy.



E intanto, giusto perché la Johansson ama lamentarsi, sembra che sia pronto per lei il ruolo di "regina del bondage" nel nuovo film tratto dal romanzo scandalo "Cinquanta sfumature di grigio". Chissà se accetterà.