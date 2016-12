Sharon Stone nuda per Woody Allen

foto Olycom Correlati CAPEZZOLI IN LIBERTA'

COL TOYBOY 17:22 - La scena in cui accavalla le gambe in "Basic Instinct" ha segnato il cinema, ma a vent'anni di distanza e 54 di età, Sharon Stone non ha nessuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Così dopo il ruolo lesbo (con Sofia Vergara) - La scena in cui accavalla le gambe in "Basic Instinct" ha segnato il cinema, ma a vent'anni di distanza e 54 di età, Sharon Stone non ha nessuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Così dopo il ruolo lesbo (con Sofia Vergara) nuovo film di John Turturro "Fading Gigolò" , la sexy attrice bionda è pronta a spogliarsi nel nuovo film di Woody Allen in cui interpreta un'insegnante di sesso un po' pazza.

Della pellicola si solo che sarà ambientata tra San Francisco e New York (anche se il capo di Stato israeliano Shimon Peres avrebbe chiesto al regista di ambientare il nuovo film a Tel Aviv e quindi la location potrebbe cambiare) e vede nel cast anche Cate Blanchett, Bradely Cooper e Sally Hawkins.



Per Sharon è previsto un lungo monologo, in cui darà sfoggio della sua sensualità tra una lezione di sesso e una scena di nudo. Che di certo non passerà inosservata.