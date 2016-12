Madonna spiazza e canta in acustico a Parigi

foto Ap/Lapresse Correlati UN VIDEO DA "STRON.." 14:57 - Non ha ancora terminato il MDNA Tour che già pensa (forse) a quello che potrebbe fare nel prossimo disco: acustico o elettronico? Madonna annuncia un concerto speciale il 26 luglio all'Olympia di Parigi davanti a sole 2700 persone con scaletta diversa dal tour mondiale e soprattutto canterà in acustico. Un'arma a doppio taglio sia per la performance che per la voce. Senza elettronica vengono inevitabilmente sottolineate le potenzialità vocali. - Non ha ancora terminato ilche già pensa (forse) a quello che potrebbe fare nel prossimo disco: acustico o elettronico?un concerto speciale il 26 luglio all'davanti a sole 2700 persone con scaletta diversa dal tour mondiale e soprattutto canterà in acustico. Un'arma a doppio taglio sia per la performance che per la voce. Senza elettronica vengono inevitabilmente sottolineate le potenzialità vocali.

Per ora si sa che parte dei 2700 biglietti verranno venduti agli iscritti del Fun Club ufficiale di Madonna mentre venerdì 20 luglio dalle ore 10 saranno venduti i biglietti rimanenti al prezzo di 80 euro a persona. Un utente può acquistare al massimo due biglietti a testa e saranno nominali. Un tentativo per evitare il bagarinaggio selvaggio fuori dal teatro.



Una scelta coraggiosa quella dell'artista che ha deciso di spiazzare non solo i fan ma anche tutti i critici che hanno sottolineato da sempre le sue limitate capacità vocali. Eccezion fatta per la buona prova del film-musical "Evita". La scaletta sarà diversa da quella del MDNA Tour e non è escluso che ci saranno sorprese last minute o duetti in vista. Si vocifera una canzone a due dell'artista con la figlia Lola.



E per chi non riuscirà ad acquistare i biglietti? Prevista una diretta streaming sul Web.