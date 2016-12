Martina Stella: "Un figlio per diventare grande"

foto Olycom Correlati UN FLORIDO DECOLLETE 11:53 - Martina Stella racconta al settimanale A la gravidanza, le nuove responsabilità, e le certezze: "E' un figlio per diventare grande. Sarà un maschio e avrà due nomi, il secondo sarà Leo". La Lolita de "L'Ultimo bacio" confida: "Dopo i dubbi, le incertezze e lo smarrimento, ho provato una gioia pura, intensa. A 27 anni la maternità è una scommessa e una sfida con se stesse". racconta al settimanale A la gravidanza, le nuove responsabilità, e le certezze: "E' un figlio per diventare grande. Sarà un maschio e avrà due nomi, il secondo sarà Leo". La Lolita de "L'Ultimo bacio" confida: "Dopo i dubbi, le incertezze e lo smarrimento, ho provato una gioia pura, intensa. A 27 anni la maternità è una scommessa e una sfida con se stesse".

E poi c'è il papà 23enne conosciuto sul set di Tutti pazzi per amore: "Mi ha cambiato la vita. Lo considero un essere speciale. Ha sedato ogni mia ansia, mi ha fatto sentire bene. Cosa dovevo aspettare? Gabriele è il padre giusto per il mio bambino. E per godermi questo momento sto dicendo tanti 'No' al lavoro".