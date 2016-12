Nicole a Katie: "La vita dopo Tom è grandiosa"

foto Afp Correlati CRUISE "DIGERISCE" IL DIVORZIO 10:26 - Nicole Kidman e Katie Holmes, ex mogli di Tom Cruise, si sono parlate, confidandosi i problemi che entrambe hanno incontrato nel matrimonio con il divo di Hollywood. Una fonte ha spifferato a Us Weekly che Nicole ha incoraggiato Katie. La Kidman, infatti, si è separata da Tom nel 2001, dopo 10 anni di vita insieme. "Nicole ha detto a Katie di non aver rimpianti sul divorzio e che da quando ha divorziato la sua vita è diventata grandiosa". , ex mogli di, si sono parlate, confidandosi i problemi che entrambe hanno incontrato nel matrimonio con il divo di Hollywood. Una fonte ha spifferato a Us Weekly che Nicole ha incoraggiato Katie. La Kidman, infatti, si è separata da Tom nel 2001, dopo 10 anni di vita insieme. "Nicole ha detto a Katie di non aver rimpianti sul divorzio e che da quando ha divorziato la sua vita è diventata grandiosa".

Nell'accordo sembra che Katie abbia ottenuto la custodia primaria della figlia Suri, 6 anni, che abiterà con la mamma a New York, mentre Tom avrà diritto di visita. L'attore ha accettato di pagare 10 milioni di dollari in sussidi per la figlia per i prossimi 12 anni. Nicole Kidman, invece, dopo il divorzio da Tom Cruise, si è sposata con il cantante country Keith Urban nel 2006 da cui ha avuto due figlie.



Pare inoltre che l'ex stella della serie televisiva "Dawson's Creek", qualche settimana prima di presentare richiesta di divorzio, avesse interpellato la Kidman in cerca di consigli sulla sua decisione di separarsi. L'attrice premio Oscar ha manifestato il suo sostegno, comprendendo le sue ragioni, "lei sa cosa vuol dire stare in quella casa", ha aggiunto la fonte spiegando che le due attrici erano diventate amiche subito dopo il matrimonio tra Katie e Tom nel 2006, e mantenevano rapporti pressoché costanti per via dei figli di Nicole con Tom. Katie e Tom hanno formalizzato l'accordo di divorzio il 9 luglio scorso dopo solo due settimane dalla separazione.